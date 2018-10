ರಾಜ್‌ಕೋಟ್‌: ಇಲ್ಲಿನ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎಸ್‌ಸಿಎ) ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ ತಂಡ ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತ ಎದುರಿಸಿದೆ.

ಗುರುವಾರ ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಭಾರತ ಮೊದಲ ದಿನದಾಟದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 4 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 364 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿತ್ತು.

ಶುಕ್ರವಾರ ಎರಡನೇ ದಿನದಾಟ ಆರಂಭಿಸಿದ ಭಾರತದ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ(139), ರಿಷಬ್‌ ಪಂತ್‌ (32), ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜ (100*) ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ವಿರಾಟ್‌ ಪಡೆ 149.5 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 649 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ ಡಿಕ್ಲೇರ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು.

ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್‌ ತಂಡ ಕ್ರೇಗ್ ಬ್ರೇಥ್‌ವೈಟ್ 2, ಕೀರನ್ ಪೊವೆಲ್ 1 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಶಮಿಗೆ ವಿಕೆಟ್‌ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಶಾಯ್ ಹೋಪ್ 10 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಆರ್‌. ಅಶ್ವಿನ್‌ ಅವರ ಸ್ಪಿನ್‌ ಬಲೆ ಬಿದ್ದರು.

ಸದ್ಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮುಂದುವರಿಸಿರುವ ವಿಂಡೀಸ್‌ 17 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 52 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದೆ.

And, here comes the maiden Test 💯 for @imjadeja, followed by the declaration by the Indian Captain.#TeamIndia 649/9d

Live - https://t.co/RfrOR7MGDV @Paytm #INDvWI pic.twitter.com/iaanoBmcp4

— BCCI (@BCCI) October 5, 2018