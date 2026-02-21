ಶನಿವಾರ, 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket
ADVERTISEMENT

ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಗೆದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದ ಭಾರತ ತಂಡ

ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್: ಸ್ಮೃತಿ, ಜಿಮಿಮಾ ಶತಕದ ಜೊತೆಯಾಟ
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 15:25 IST
Last Updated : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 15:25 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಭಾರತದ ಬೌಲರ್ ಅರುಂಧತಿ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಜೆಮಿಮಾ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ಸಂಭ್ರಮ 
ಭಾರತದ ಬೌಲರ್ ಅರುಂಧತಿ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಜೆಮಿಮಾ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ಸಂಭ್ರಮ 
Womens Cricket

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT