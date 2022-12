IND v BAN 2nd Test | ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದ ಭಾರತ, ಸರಣಿ ಕೈವಶ

ಮೀರ್‌ಪುರ್: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 3 ವಿಕೆಟ್‌ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 2 ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಸರಣಿಯನ್ನು 2–0ರಿಂದ ಭಾರತ ಕೈವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು.

ಇಲ್ಲಿನ ಶೇರ್ ಎ ಬಾಂಗ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 227 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕುತ್ತರವಾಗಿ ಭಾರತ 314 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ 87 ರನ್‌ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು.

ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪರ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ (93) ಹಾಗೂ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ (87) ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ನಡೆಸಿದ್ದರು.

ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಬಾಂಗ್ಲಾ 70.2 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 231 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಝಾಕೀರ್ ಹಸನ್ 51, ಲಿಟನ್ ದಾಸ್ 73, ನೂರುಲ್ ಹಸನ್ 31, ತಸ್ಕಿನ್ ಅಹಮದ್ ಔಟಾಗದೆ 31 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಿದ್ದರು.

ಇತ್ತ ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 145 ರನ್‌ಗಳ ಸಾಧಾರಣ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ದ ಭಾರತ ಶನಿವಾರ ಮೂರನೇ ದಿನದಾಟದ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 4 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 45 ರನ್‌ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿತ್ತು.

ಭಾರತದ ಗೆಲುವಿಗೆ 100 ರನ್‌ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಭಾನುವಾರ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದಾಟ ಆರಂಭಿಸಿದ ರಾಹುಲ್ ಪಡೆಗೆ ಆರ್‌. ಅಶ್ವಿನ್ ಔಟಾಗದೆ 42, ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಐಯ್ಯರ್ ಔಟಾಗದೆ 29 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಜಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.

ಆರ್‌. ಅಶ್ವಿನ್ ಪಂದ್ಯ ಶೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದರೆ, ಇತ್ತ ಚೇತೇಶ್ವರ್‌ ಪೂಜಾರಾ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದರು.

A cracking unbeaten 71-run stand between @ShreyasIyer15 (29*) & @ashwinravi99 (42*) power #TeamIndia to win in the second #BANvIND Test and 2⃣-0⃣ series victory 👏👏

For his crucial match-winning 42* in the second innings and valuable all-round effort in the second #BANvIND Test, @ashwinravi99 is named the Player of the Match as India win by 3 wickets 👏👏

Scorecard - https://t.co/CrrjGfXPgL pic.twitter.com/cDH48bO2tR

— BCCI (@BCCI) December 25, 2022