ದುಬೈ: ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಯುವ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಶ್ರೀಕರ್ ಭರತ್ ಬಾರಿಸಿದ ಸಿಕ್ಸರ್ ನೆರವಿನಿಂದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಳು ವಿಕೆಟ್ ಅಂತರದ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

ಕೊನೆಯ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಗೆಲುವಿಗೆ 15 ರನ್‌ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿತ್ತು. ಈ ಅತಿ ಒತ್ತಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಆಟಗಾರ ಗ್ಲೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ವೆಲ್ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಿಸಿರುವುದನ್ನು ಶ್ರೀಕರ್ ಭರತ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IPL 2021: ಭರತ್ ಸಿಕ್ಸರ್; ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಗೆಲುವಿನ 'ಸೆಂಚುರಿ'

'ಕೊನೆಯ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ (ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ವೆಲ್) ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಚೆಂಡನ್ನು ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂತೆ ಅವರು ನನಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯ ಮೂರು ಎಸೆತಗಳು ಇರುವಾಗ ನಾನು ಓಡಬೇಕೇ ಬೇಡವೋ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದೆ!. ಅವರು ಇಲ್ಲ, ನೀವೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅತೀವ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತುಂಬಿತ್ತು' ಎಂದು ಭರತ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

