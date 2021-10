ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮುಂಬೈ ಪ್ಲೇ-ಆಫ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದೇ? ಮೀಮ್ಸ್ ವೈರಲ್

ದುಬೈ: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ಪ್ಲೇ-ಆಫ್ ಕನಸು ಬಹುತೇಕ ಭಗ್ನಗೊಂಡಿದೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 170ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತಿಮ ನಾಲ್ಕರ ಘಟ್ಟ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಹಾಗೊಂದು ವೇಳೆ ಮುಂಬೈ ಮೊದಲು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದರೆ ಪ್ಲೇ-ಆಫ್ ಕನಸು ಅಸ್ತಮಿಸಲಿದೆ.

ಆದರೆ ಮುಂಬೈ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಂತೂ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತಾದ ಮೀಮ್ಸ್‌ಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, 13 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ 12 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

Come on Mumbai Indians

Mumbai Indians fans every year before playoffs : pic.twitter.com/yWO86YUXU0

#MIvsSRH #MIPaltan #Playoffs * Mumbai Indians needs to defeat SRH by 171 runs *

Mumbai Indians preparing for the last match pic.twitter.com/7JbQJnrusK

* Mumbai Indians needs to defeat SRH by 171 runs *

The best scenario : Mumbai bats first and score 180 runs and and umpire won't allow SRH to bat... 😂#MIvsSRH #MIPaltan #Playoffs pic.twitter.com/pmVlMWvTEx

— Arya Khiladi (@Aks_Fanatic) October 8, 2021