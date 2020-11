IPL-2020 | MI vs DC: ಕಿಶನ್–ಹಾರ್ದಿಕ್ ಅಬ್ಬರ; ಡೆಲ್ಲಿಗೆ 201 ರನ್ ಗುರಿ

ದುಬೈ: ಟಾಸ್‌ ಸೋತರೂ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ತಂಡ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು 200 ರನ್ ಗಳಿಸಿದೆ.

ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಖಾತೆ ತೆರೆಯದೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ, ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಜೊತೆಯಾದ ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ (40) ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಯಾದವ್‌ ಜೋಡಿ 62 ರನ್‌ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿತು.

ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 11ನೇ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ (51) ಮತ್ತು ಕೀರನ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್‌ (0) ಕೇವಲ 1 ರನ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್‌ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಪಡೆ ಮುಂಬೈ ತಂಡವನ್ನು ಸಾಧಾರಣ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿತ್ತು.

ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡದ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಪಂದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದರು. ಈ ಜೋಡಿ ಕೇವಲ 23 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 63 ರನ್‌ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ 14 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು 108 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಮುಂಬೈ ಕೊನೆಯ ಆರು ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 92 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 200ಕ್ಕೇರಿತು.

ಡೆಲ್ಲಿ ಪರ ಆರ್.ಅಶ್ವಿನ್‌ 3 ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದರೆ, ಎನ್ರಿಚ್ ನೋಕಿಯೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕಸ್ ಸ್ಟೋಯಿನಸ್ ಒಂದೊಂದು ವಿಕೆಟ್‌ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

