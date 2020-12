ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ವೈಫಲ್ಯ, ಸುಲಭ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈಚೆಲ್ಲಿದ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ

ಅಡಿಲೇಡ್: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ದ ಅಡಿಲೇಡ್ ಓವಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಗುಲಾಬಿ ಚೆಂಡಿನ ಮೊದಲ ಹೊನಲು-ಬೆಳಕಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸಿರುವ ಭಾರತ ತಂಡದ ಬಲಗೈ ಯುವ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದರು.

ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿರುವ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ, ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ರನ್ ಗಳಿಸಿ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಎರಡೂ ಬಾರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಆಗಿರುವ ಪೃಥ್ವಿ, ಸತತ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾದರು.

ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ, ಬಳಿಕ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುವಂತಾಯಿತು. ಈಗ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿದರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಳಪೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್: ಭಾರತ ಆಟಗಾರರು ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಗುಂಗಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದ ಗವಾಸ್ಕರ್

Castled! Of course Pat Cummins delivered the goods at the close of play again! @hcltech | #AUSvIND pic.twitter.com/v0maFHBg2r — cricket.com.au (@cricketcomau) December 18, 2020

ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲೂ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿರುವ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಸುಲಭ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈಚೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆಗೊಳಗಾದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲ್ ಅಭಿಷೇಕವಾಗಿದೆ.

ಟೆಸ್ಟ್ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅಥವಾ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈಬಿಡುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

Why is Prithvi Shaw in the playing XI🤔🤔?? Got bowled for a duck 🏏🏏 and dropped a simple catch..Either Gill or Rahul should have been in the team.#AUSvIND #PrithviShaw — Gurbinder Kaur (@GKS_18) December 18, 2020

Indian team should give a tribute to Prithvi Shaw by dropping him off for the catch drop of Labuschagne. — Taniya🌈 (@taniyaaar) December 18, 2020

Indian fielding has been off guard this entire season, serious retrospection needed in this department. Is it lack of practice due to pandemic or any thing to do with grip of the ball. Prithvi Shaw, Saha #INDvAUS #AUSvIND Bumrah — rohit raj @official raj (@rohitra04120024) December 18, 2020