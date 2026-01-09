ಶುಕ್ರವಾರ, 9 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket
ADVERTISEMENT

ಮಲೇಷ್ಯಾ ಓಪನ್: ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ ಪಿ.ವಿ.ಸಿಂಧು

ಗಾಯಾಳಾಗಿ ಹಿಂದೆಸರಿದ ಯಮಾಗುಚಿ
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 9 ಜನವರಿ 2026, 14:07 IST
Last Updated : 9 ಜನವರಿ 2026, 14:07 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
pv sindhuBadmintonbadminton championship

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT