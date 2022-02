ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದ ನಂತರ ‘ಪುಷ್ಪ’ ಚಿತ್ರದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಅನುಕರಿಸಿದ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜ

‘ಪುಷ್ಟ’ ಚಿತ್ರದ ದೃಶ್ಯಗಳು ವೈರಲ್‌ ಆಗಿರುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಆಟಗಾರರು ಪುಷ್ಟದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈ ಲಿಸ್ಟ್‌ಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜ ಅವರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎದುರಿನ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ಜಯಸಾಧಿಸಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ನಂತರ ಪುಷ್ಪ ಚಿತ್ರದ ವೈರಲ್‌ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಅನುಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದರು.

Today #jadeja celebration on the field after the wicket

Commentator : That's Ravindra Pushpa for you 🔥🔥🔥#INDvsSL #INDvSL #India #pushpa #PushpaTheRise #AlluArjun #BheemlaNayak #Pawankalyan #BheemlaNaayak pic.twitter.com/iVAApeKRxl

— Telugu Box office (@TCinemaFun) February 24, 2022