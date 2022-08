ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು: ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತೆರಳಿದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ

ಮುಂಬೈ: ಭಾರತ ಪುರುಷರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕಂಡು ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಕುಣಿಯುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಹೊರಗಡೆ ಕಂಡರೆ ಮುಗಿಬೀಳದೇ ಇರುತ್ತಾರೆಯೇ? ಸೋಮವಾರ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಸಹ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು.

ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರ ಭೇಟಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್‌ಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಹೊರಗೆ ತೆರಳುವಾಗ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎದುರಾದರು. ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರನ ಜೊತೆ ಸೆಲ್ಫಿ, ಆಟೊಗ್ರಾಫ್‌ಗಾಗಿ ಮುಗಿಬಿದ್ದರು. ಹೊರಗಡೆ ತೆರಳಲು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವೇ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೋಟೆಲ್‌ ಒಳಗಿರುವುದೇ ಕ್ಷೇಮ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದರು.



ಈ ವೇಳೆ, ದಾರಿ ಕಾಣದೇ ರೋಹಿತ್ ತಮ್ಮ ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಹೋದರು.

Massive crowd gathers outside the hotel to see Rohit Sharma. pic.twitter.com/hUhrS2bT8j

