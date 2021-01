IND v AUS 4th Test: ಮಳೆ ಅಡಚಣೆ, ಎರಡನೇ ದಿನದಾಟ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರತ 62/2

ಬ್ರಿಸ್ಬೇನ್: ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಡುವಿನ ನಾಲ್ಕನೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಎರಡನೇ ದಿನದ ಮೂರನೇ ಅವಧಿಯ ಆಟ ಮಳೆಗೆ ಆಹುತಿಯಾಗಿದೆ.

ಟೀ ವಿರಾಮದ ಸಂದರ್ಭ ಅಧಿಕ ಮಳೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಪಂದ್ಯ ವಿಳಂಬವಾಯಿತು. ಮಳೆ ಆರಂಭವಾದ ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೈದಾನ ಕೆರೆಯಂತಾಗಿತ್ತು. ಮಳೆ ನಿಂತ ಬಳಿಕ ಅಂಪೈರ್‌ಗಳು ಮೈದಾನವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದರು. ಮೈದಾನ ಹೆಚ್ಚು ಒದ್ದೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಎರಡನೇ ದಿನಾದಾಟದ ಮೂರನೇ ಅವಧಿಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಆಟವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

Update: Play on Day 2 has been abandoned due to wet outfield. Play on Day 3 will resume at 9.30AM local time. #AUSvIND pic.twitter.com/dN2bt53lcf

