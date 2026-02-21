ಶನಿವಾರ, 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೂಪರ್ 8: ಕಠಿಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಪಡೆ

ಸೂಪರ್ 8: ಭಾರತ–ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಹಣಾಹಣಿ ಇಂದು; ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾಗೆ ಲಯಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಒತ್ತಡ
ಪಿಟಿಐ
Published : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 19:29 IST
Last Updated : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 19:29 IST
ಭಾರತ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಾದ ಶಿವಂ ದುಬೆ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್   –ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡದ ಡಿವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್ ಅವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಿದರು  –ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ
T20 World Cup

