ದುಬೈ: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಯನ್ನು ಕೈವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಭಾರತ ತಂಡ ಐಸಿಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಐಸಿಸಿ ಟೆಸ್ಟ್‌ ರ‍್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.

71.1 ಪ್ರತಿಶತ ಅಂಕಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, 70 ಪ್ರತಿಶತ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಲಿ ಸರಣಿ ಸೋತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ (69.2%) ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

India on 🔝

After the hard-fought win at The Gabba, India move to the No.1 spot in ICC World Test Championship standings 💥

Australia slip to No.3 👇#WTC21 pic.twitter.com/UrTLE4Rui0

— ICC (@ICC) January 19, 2021