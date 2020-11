ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ನೀಡಲು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಒತ್ತಾಯ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅಭಿಯಾನವು ನಡೆದಿದೆ.

#ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ_ಕಾಮೆಂಟರಿ, #CommentaryinKannada ಎಂಬ ಹ್ಯಾಶ್‌ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಡುವೆ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನೇರಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಸೋನಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌, ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಟ್ವೀಟಿಗರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಸೋನಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಚಾನಲ್‌ಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಪಂದ್ಯಗಳ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೋನಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಟ್ವೀಟಿಗರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Star sports explored the huge Kannada market. Star sports is Kannada is one among the top sports channels.

If @SonySportsIndia can give audio feed tamil, Telugu, Hindi etc, why not in #Kannada ?

#CommentaryInKannada#ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ_ಕಾಮೆಂಟರಿ — Shruthi H M । ಶ್ರುತಿ ಎಚ್ ಎಮ್ (@shruthihm1) November 26, 2020

Given the population of Kannadigas against Hindi, Telugu or Tamil population, Kannada channel has done exceptionally well from an impressions standpoint.@SonySportsIndia time to start kannada commentary and eventually a channel too#CommentaryInKannada#ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ_ಕಾಮೆಂಟರಿ pic.twitter.com/kJ8LsmUFL5 — Amarnath Shivashankar (@Amara_Bengaluru) November 26, 2020

Those who speak that language in Tamil and Telugu and Hindi can hear a commentary but cannot hear it in our Kannada language. @SonySportsIndia we want Commentary in Kannada Language #CommentaryInKannada#ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ_ಕಾಮೆಂಟರಿ pic.twitter.com/Y4LQ22Xnru — ಮಧು ಎಮ್ (@Madhu___M) November 26, 2020