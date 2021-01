ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಗೆಲುವು ಅಸಾಮಾನ್ಯ: ಕೋಚ್ ರವಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ

ಬ್ರಿಸ್ಬೇನ್: ಗಾಬಾದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಿಸಿದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸರಣಿ ಗೆಲುವಿನ ಬಳಿಕ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರ ರವಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಭಾರತ ತಂಡದ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿರುವ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಭಾಷಣ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದೊಂದು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಗೆಲುವು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ನೀವು ತೋರಿಸಿದ ಧೈರ್ಯ, ಸಂಕಲ್ಪ, ಚೈತನ್ಯ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ದೂರವಾದದ್ದು. ಒಂದು ಸಲವೂ ತಂಡದ ಮನೋಬಲ ಕುಸಿದಿಲ್ಲ. 36 ರನ್ನಿಗೆ ಆಲೌಟ್, ಆದರೂ ಆತ್ಮನಂಬಿಕೆಯಿತ್ತು ಎಂದು ಕೋಚ್ ರವಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಆಗುವ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ನೀವು ಈ ಆತ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ. ಒಂದು ತಂಡವಾಗಿ ಆಟವನ್ನು ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಇಂದು ಭಾರತವನ್ನು ಮೆರೆತುಬಿಡಿ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಎದ್ದು ನಿಂತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ. ನೀವು ಈ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಆನಂದಿಸಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಆನಂದಿಸಿ ಎಂದು ಯುವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದರು.

WATCH - Exclusive: Head Coach @RaviShastriOfc delivers a dressing room speech at Gabba.

A special series win in Australia calls for a special speech from the Head Coach. Do not miss!

Full 📽️📽️https://t.co/kSk2mbp309 #TeamIndia pic.twitter.com/Ga5AaMvkim

— BCCI (@BCCI) January 19, 2021