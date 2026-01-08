ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಪರದಾಡಿದ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ: ವಿಡಿಯೊ ನೋಡಿ

<p>ಜನವರಿ 11ರಿಂದ ವಡೋದರದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸರಣಿಗೆ ಭಾರತ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ವಡೋದರ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕೊಹ್ಲಿ ಆಗಮನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದ ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ‘ಕೊಹ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ’ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುತ್ತ, ಅವರ ಸುತ್ತಲು ಸುತ್ತುವರೆದು ಪೋಟೊ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಜನಸಂದಣಿಯ ನಡುವೆ ವಿರಾಟ್ ಕಸಿವಿಸಿಗೊಂಡರೂ, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಮುಗುಳ್ನಕ್ಕು, ಕೆಲವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಫೋಟೊಗಳಿಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. ಈ ವಿಡಿಯೊ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. </p><p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಯದಲ್ಲಿದ್ದು ಶತಕದಾಟವನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ದವೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ</p><p><strong>ಭಾರತ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ: </strong></p><ul><li><p>ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ: ಜನವರಿ 11- ವಡೋದರ</p></li><li><p>ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ: ಜನವರಿ 14- ರಾಜಕೋಟ್</p></li><li><p>ಮೂರನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ: ಜನವರಿ 18- ಇಂದೋರ್</p></li></ul>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>