WPL 2026 | ಜೆಮಿಮಾ ಅರ್ಧಶತಕ; ಮುಂಬೈ ವಿರುದ್ಧ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಜಯ

<p><strong>ದೆಹಲಿ:</strong> ನಾಯಕಿ ಜೆಮಿಮಾ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ಅವರ ಅಜೇಯ ಅರ್ಧಶತಕದ ಬಲದಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡವು ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಳು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮುಂಬೈ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ಕೊತಂಬಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಥಾಲಿಯಾ ಶಿವರ್ ಬ್ರಂಟ್ ಮತ್ತು ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಅವರ ಜೊತೆಯಾಟದ ಬಲದಿಂದ ಮುಂಬೈ ತಂಡವು 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 154 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮೊತ್ತ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ದೆಹಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಲಿಜೆಲ್ ಲೀ (46; 28ಎ) ಹಾಗೂ ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ (29; 24ಎ) ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಒದಗಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಉಪಯುಕ್ತ ಬುನಾದಿಯ ಮೇಲೆ ಜೆಮಿಮಾ (ಔಟಾಗದೇ 51; 37) ತಾಳ್ಮೆಯುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಗೆಲುವಿನ ಸೌಧ ಕಟ್ಟಿದರು. ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡವು 19 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿತು. ಹರ್ಮನ್ ಬಳಗವು ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಯಿತು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು, ಎಡಗೈ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಶ್ರೀಚರಣಿ (33ಕ್ಕೆ3) ಅವರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಎದುರು ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಪರದಾಡಿದ ಮುಂಬೈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬ್ರಂಟ್ ಹಾಗೂ ಹರ್ಮನ್ ಆಸರೆಯಾದರು. ಈ ಜೋಡಿ ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್ ಜೊತೆಯಾಟದಲ್ಲಿ 78 ರನ್ ಸೇರಿಸಿತು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಮುಂಬೈ ಗೌರವಯುತ ಮೊತ್ತ ಗಳಿಸಿತು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ವೇಗಿ ಮರೈಝಾನ್ ಕಾಪ್ ಅವರು 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 8 ರನ್ ನೀಡಿ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿದರು.</p>.<p><strong>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರು: ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್:</strong> 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5ಕ್ಕೆ154 (ನಾಟ್ ಶಿವರ್ ಬ್ರಂಟ್ ಔಟಾಗದೇ 65, ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ 41, ನಿಕೊಲಾ ಕ್ಯಾರಿ 12, ಶ್ರೀಚರಣಿ 33ಕ್ಕೆ3). </p><p><strong>ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್:</strong> 19 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 155 (ಜೆಮಿಮಾ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ಔಟಾಗದೇ 51, ಲಿಜೆಲ್ ಲೀ 46, ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ 29; ವೈಷ್ಣವಿ ಶರ್ಮಾ 20ಕ್ಕೆ1). </p><p><strong>ಫಲಿತಾಂಶ</strong>: ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 7 ವಿಕೆಟ್ ಜಯ. ಪಂದ್ಯದ ಆಟಗಾರ್ತಿ: ಜೆಮಿಮಾ ರಾಡ್ರಿಗಸ್.</p>