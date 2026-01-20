ಮಂಗಳವಾರ, 20 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket
ADVERTISEMENT

WPL 2026 | ಜೆಮಿಮಾ ಅರ್ಧಶತಕ; ಮುಂಬೈ ವಿರುದ್ಧ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಜಯ

ಶ್ರೀ ಚರಣಿಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ * ಮುಂಬೈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಸೋಲು
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 20 ಜನವರಿ 2026, 19:37 IST
Last Updated : 20 ಜನವರಿ 2026, 19:37 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
CricketMumbai IndiansDelhi CapitalsWPL

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT