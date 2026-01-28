<p><strong>ವಡೋದರ</strong>: ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದವರೆಗೆ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದ್ದ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡವು ಮಂಗಳವಾರ ಮೂರು ರನ್ಗಳಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು.</p>.<p>ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡವು (8 ಅಂಕ) ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದು, ಪ್ಲೇ ಆಫ್ಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಯಿತು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡದ (6) ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಹಾದಿ ಕಠಿಣವಾಯಿತು.</p>.<p>175 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡವು ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಗಾಯಕವಾಡ್ (20ಕ್ಕೆ 3) ಮತ್ತು ಸೋಫಿ ಡಿವೈನ್ (37ಕ್ಕೆ 4) ಅವರ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ 100 ರನ್ಗೆ 6 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಿಕಿ ಪ್ರಸಾದ್ (47;24ಎ, 4x9) ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಾ ರಾಣಾ (29;15ಎ,4x3, 6x2) ಅವರು ಏಳನೇ ವಿಕೆಟ್ ಜೊತೆಯಾಟದಲ್ಲಿ 70 (31ಎ) ರನ್ ಸೇರಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ಚೇತರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಇವರಿಬ್ಬರು ಸೋಫಿ ಹಾಕಿದ 17ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 23 ರನ್ ಮತ್ತು ನಾಯಕಿ ಆ್ಯಶ್ಲೆ ಗಾರ್ಡನರ್ ಹಾಕಿದ 19ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 20 ರನ್ ಬಾಚಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿಗೆ 9 ರನ್ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಗಾರ್ಡನರ್ ಅವರು ಸೋಫಿ ಕೈಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಅವರು ಕೇವಲ ಐದು ರನ್ ನೀಡಿ, ಸ್ನೇಹಾ ಮತ್ತು ನಿಕಿ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಗೆಲುವಿನ ರೂವಾರಿಯಾದರು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಲು ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡವು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್– ಬ್ಯಾಟರ್ ಬೆತ್ ಮೂನಿ (58;46ಎ, 4x7) ಅವರ ಅರ್ಧಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ 9 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 174 ರನ್ ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು. ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ (39;25ಎ) ಅವರೂ ಉಪಯುಕ್ತ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದರು. </p>.<p>ಎಡಗೈ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಎನ್.ಶ್ರೀಚರಣಿ (31ಕ್ಕೆ 4) ಅವರ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ ತಂಡವು 15.4 ಓವರುಗಳಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ 131 ರನ್ಗಳಿಗೆ 5 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತನುಜಾ ಕನ್ವರ್ (21, 11 ಎಸೆತ) ಅವರು ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 175ರ ಸನಿಹ ತಲುಪಿಸಿದರು. </p>.<p><strong>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರು:</strong> </p><p><strong>ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್:</strong> 20 ಓವರುಗಳಲ್ಲಿ 9ಕ್ಕೆ 174 (ಬೆತ್ ಮೂನಿ 58, ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ 39, ತನುಜಾ ಕನ್ವರ್ 21; ಶ್ರೀಚರಣಿ 31ಕ್ಕೆ4, ಚಿನೆಲ್ ಹೆನ್ರಿ 38ಕ್ಕೆ2). </p><p><strong>ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್:</strong> 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 171 (ಲಾರಾ ವೋಲ್ವಾರ್ಟ್ 24, ನಿಕಿ ಪ್ರಸಾದ್ 47, ಸ್ನೇಹಾ ರಾಣ 29; ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಗಾಯಕವಾಡ್ 20ಕ್ಕೆ 3, ಸೋಫಿ ಡಿವೈನ್ 37ಕ್ಕೆ 4).</p><p><strong>ಫಲಿತಾಂಶ:</strong> ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ಗೆ 3 ರನ್ಗಳ ಜಯ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>