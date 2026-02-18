ಬುಧವಾರ, 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಸೂಪರ್‌ 8ಕ್ಕೆ: ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲೇ ಹೊರಬಿದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ

ಮಳೆಯಿಂದ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದು: ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲೇ ಹೊರಬಿದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ
ಪಿಟಿಐ
Published : 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 22:59 IST
Last Updated : 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 22:59 IST
