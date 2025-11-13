<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಐಎಸ್ಎಲ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಜೊತೆ ಕ್ಲಬ್ ಸಿಇಒಗಳ ಮಾತುಕತೆ ಬುಧವಾರ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ಲಬ್ಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಗುರುವಾರ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವೀಯ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಸಚಿವರವರೆಗೆ ತಲುಪಿದಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಐಐಎಫ್ಎಫ್ಗೆ ಬಿಡ್ನಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪಾಲುದಾರ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಈ ವರ್ಷ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ ನಡೆಯುವುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. </p>.<p>ಐಎಸ್ಎಲ್ ಕ್ಲಬ್ಗಳ ಜೊತೆ ಐ ಲೀಗ್ ಕ್ಲಬ್ಗಳನ್ನೂ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ದಿಢೀರನೇ ಕರೆದ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಅವಧಿ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ ಎಂದು ಕ್ಲಬ್ಗಳು ಹೇಳಿದವು. ಹೀಗಾಗಿ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕ್ಲಬ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸಚಿವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆದರೆ, ಬಂಗಾಳದ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರೂ ಆಗಿರುವ ಫೆಡರೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಚೌಬೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಐ ಲೀಗ್ ಕ್ಲಬ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಎಐಎಫ್ಎಫ್ ಮಹಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂ.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದು, ಐಎಸ್ಎಲ್, ಐ ಲೀಗ್ (ಸ್ಥರ 1 ಮತ್ತು2) ಗಳಿಗೆ ‘ಸಮಾನ ಲೀಗ್ ಪಾಲುದಾರ’ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದವು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>