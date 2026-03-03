<p><strong>ಕೋಲ್ಕತ್ತ:</strong> ಕ್ಲಬ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ದುರ್ವರ್ತನೆಯ ಕಾರಣ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್ನ ಶಿಸ್ತು ಸಮಿತಿಯು ಮೋಹನ್ ಬಾಗನ್ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಡಿಶಾ ಎಫ್ಸಿ ಎದುರಿನ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಖಾಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕೆಂದೂ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ಫೆ. 14ರಂದು ಕೇರಳ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಎದುರಿನ ತವರು ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಬಾಗನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅತಿರೇಖದಿಂದ ವರ್ತಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ದಂಡವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಕ್ಲಬ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ದಂಡದ ಮೊತ್ತ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ಚ್ 6ರಂದು ಸಾಲ್ಟ್ಲೇಕ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಖಾಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕೆಂಬ ಸೂಚನೆ ವಿರುದ್ಧ ಅದು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮನವಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>‘ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಖಾಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಡಿಸಬೇಕೆಂಬ ಎಐಎಎಫ್ಎಫ್ನ ಶಿಸ್ತು ಸಮಿತಿಯ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ನಮಗೆ ತೀವ್ರ ನಿರಾಶೆಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಕ್ಲಬ್ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>