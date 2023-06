Most International Goals: ರೊನಾಲ್ಡೊ, ಮೆಸ್ಸಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಚೆಟ್ರಿ

Goal No. 8️⃣8️⃣, 8️⃣9️⃣ and 9️⃣0️⃣ for @chetrisunil11 🔥👑 @UdantaK’s first goal for the #BlueTigers 🐯 since 2018 👏🏽😍



🇮🇳 4-0 🇵🇰



Full highlights on our YouTube channel 👉🏽 https://t.co/hlPtPYiabZ#SAFFChampionship2023 🏆 #INDPAK #IndianFootball ⚽️ pic.twitter.com/vhTcu3GhpD