ಶುಕ್ರವಾರ, 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportsfootball
ADVERTISEMENT

ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ ಟೂರ್ನಿ: ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿಗೆ ಈಸ್ಟ್‌ ಬೆಂಗಾಲ್‌, ಎಫ್‌ಸಿ ಗೋವಾ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 0:27 IST
Last Updated : 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 0:27 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Football

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT