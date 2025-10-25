ಶುಕ್ರವಾರ, 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportsother sports
ADVERTISEMENT

Asian Youth Games| ಭಾರತದ ಅಥ್ಲೀಟ್‌ಗಳಿಗೆ 4 ಪದಕ: ಎಡ್ವಿನಾ, ಏಶಿನ್‌ಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:09 IST
Last Updated : 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:09 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Athletes

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT