ಬುಧವಾರ, 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ನರೇಗಾ vs ವಿಬಿ–ಜಿ ರಾಮ್‌: ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 11:41 IST
Last Updated : 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 11:46 IST
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

MGNREGA|ನರೇಗಾ ಸ್ವರೂಪ ಬದಲಿಗೆ ಮಸೂದೆ: ವಿಕಸಿತ ಭಾರತಕ್ಕೆ 'ಜಿ ರಾಮ್‌ ಜಿ' ಯೋಜನೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ನರೇಗಾ | ಯೋಜನೆ ಹೆಸರು, ಸ್ವರೂಪ ಬದಲಿಸಲು ಹೊರಟಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ: ಸಿಎಂ ಕಿಡಿ

billCentral GovernmentMnaregaNDAParliment

