<p><strong>ದುಬೈ </strong>: ಭಾರತದ ಈಜುಪಟು ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದಿರ್ ಇಂದೋರಿ ಅವರು ಬುಧವಾರ ಏಷ್ಯನ್ ಯೂತ್ ಪ್ಯಾರಾ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ 17 ವರ್ಷದ ಅಬ್ದುಲ್ ಅವರು ಪುರುಷರ 50 ಮೀಟರ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಮತ್ತು 50 ಮೀಟರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದರು.</p><p>‘ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದಿರ್ ಅವರ ಸಾಧನೆಯು ಭಾರತದ ಯುವ ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಭಾರತದ ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ ಸಮಿತಿ ‘ಎಕ್ಸ್’ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ಭಾರತದ ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ ಸಮಿತಿಯು ಕೂಟಕ್ಕೆ 122 ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ತಂಡವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದೆ. 2021ರಲ್ಲಿ ಬಹರೇನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಿಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಇರಾನ್ ಈ ಬಾರಿ 195 ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತಂಡವನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>