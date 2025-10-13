<p><strong>ಹೈದರಾಬಾದ್</strong>: ಬೆಂಗಳೂರು ಟಾರ್ಪಿಡೋಸ್ ತಂಡ ಗೆಲುವಿನ ಓಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರೈಮ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಚೆನ್ನೈ ಬ್ಲಿಟ್ಝ್ ತಂಡವನ್ನು 3–1 ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು.</p>.<p>ಟಾರ್ಪಿಡೋಸ್ ತಂಡವು 17–15, 14–16, 17–15, 16–14 ರಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಹಾಲಿ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ಗೆಲುವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿತು. ದಾಳಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಜೋಯೆಲ್ ಬೆಂಜಮಿನ್ ‘ಪಂದ್ಯದ ಆಟಗಾರ’ ಗೌರವ ಪಡೆದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>