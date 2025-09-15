ಫಿಡೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ವಿಸ್ ಮಹಿಳಾ ಚೆಸ್: ಜಂಟಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ವೈಶಾಲಿ

<p><strong>ಐಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್:</strong> ಭಾರತದ ಆರ್.ವೈಶಾಲಿ ಅವರು ಫಿಡೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ವಿಸ್ ಮಹಿಳಾ ಚೆಸ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಹತ್ತನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್ನ ಮರಿಯಾ ಮುಝಿಚುಕ್ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದರು. ಇದರೊಡನೆ ಅವರು ರಷ್ಯಾದ ಕ್ಯಾತರಿನಾ ಲಾಗ್ನೊ ಜೊತೆ ಭಾನುವಾರದ ಕೊನೆಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇಬ್ಬರೂ ತಲಾ 7.5 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಆಟವಷ್ಟೇ ಉಳಿದಿದೆ.</p>.<p>ಓಪನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಐವರು ಮುನ್ನಡೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲಿರೇಜಾ ಫಿರೋಜ್, ಅನಿಶ್ ಗಿರಿ, ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಕೀಮರ್, ಮಥಾಯಸ್ ಬ್ಲೂಬಾಮ್, ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ನೀಮನ್ ತಲಾ 7 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜುನ್ ಇರಿಗೇಶಿ, ವಿದಿತ್ ಗುಜರಾತಿ, ನಿಹಾಲ್ ಸರಿನ್ ತಲಾ 6.5 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ 9 ಮಂದಿ ಜೊತೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>