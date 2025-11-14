ಶುಕ್ರವಾರ, 14 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportsother sports
ADVERTISEMENT

ವಿಶ್ವಕಪ್ ಚೆಸ್‌: ಡ್ರಾ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಕೃಷ್ಣ, ಅರ್ಜುನ್; ಸಿಂಧರೋವ್‌ಗೆ ಗೆಲುವು

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 14 ನವೆಂಬರ್ 2025, 16:03 IST
Last Updated : 14 ನವೆಂಬರ್ 2025, 16:03 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Chess

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT