<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಮೂರು ದಿನಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರಮ್ಯ ಮೆರೆದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಈಜುಪಟುಗಳು ಹೈದರಾಬಾದಿನ ಗಚ್ಚಿಬೌಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ 36ನೇ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಈಜು ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕದ ತಂಡವು ಒಟ್ಟು 1022 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿತು. ತೆಲಂಗಾಣ (425 ಅಂಕ) ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು (414 ಅಂಕ) ಕ್ರಮವಾಗಿ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದವು. </p>.<p>ಮೊದಲೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮಿಂಚು ಹರಿಸಿದ್ದ ರಾಜ್ಯದ ಈಜುಪಟುಗಳು ಕೊನೆಯ ದಿನವೂ ಪದಕ ಬೇಟೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. 17 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಬಾಲಕ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ 4x100 ಮೀಟರ್ ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್ ರಿಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳ ರಿಲೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲೂ ಪಾರಮ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಾಲಕರ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ವಾಟರ್ ಪೋಲೊ ತಂಡಗಳು ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದವು. ರಾಜ್ಯದ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಕೇರಳದ ವಿರುದ್ಧ ಮುಗ್ಗರಿಸಿದವು.</p>.<p><strong>ಈಜು ಫಲಿತಾಂಶ:</strong> (17 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರು) ಬಾಲಕರು: 400 ಮೀ. ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್: ಸ್ವರೂಪ್ ಧನುಚೆ (ಕರ್ನಾಟಕ, ಕಾಲ: 4ನಿ.22.14ಸೆ)–1, ರಾಘವ್ ಸ್ವಚ್ಛಂದಂ (ಕರ್ನಾಟಕ)–2, ಅಸ್ಜದ್ ಎಂ ಜಮೀಲ್ (ಪುದುಚೇರಿ)–3.</p>.<p><strong>200 ಮೀ. ಬ್ರೆಸ್ಟ್ಸ್ಟ್ರೋಕ್:</strong> ವೇದಾಂತ ವಿ.ಮಧಿರ (ಕರ್ನಾಟಕ, ಕಾಲ: 2ನಿ.08–41ಸೆ)–1, ಯಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ (ಕರ್ನಾಟಕ)–2, ಸಮರ್ಥ್ ಪಿ.ಜೋಶಿ (ಕೇರಳ)–3.</p>.<p><strong>100 ಮೀ. ಬ್ರೆಸ್ಟ್ಸ್ಟ್ರೋಕ್:</strong> ಗಣೇಶ್ ಚಕ್ರಧರ್ ಜಕ್ಕಾ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಕಾಲ: 1ನಿ.08–28ಸೆ)–1, ತನುಜ್ ಸಿಂಗ್ (ಕರ್ನಾಟಕ)–2, ಜೋರ್ಡನ್ ಡೊಮಿನಿಕ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ (ತೆಲಂಗಾಣ)–3.</p>.<p><strong>4x100 ಮೀ. ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್ ರಿಲೆ</strong>: ಕರ್ನಾಟಕ (ಕಾಲ: 3ನಿ.43.19ಸೆ)–1, ತೆಲಂಗಾಣ–2, ಕೇರಳ–3</p>.<p><strong>ವಾಟರ್ ಪೋಲೊ:</strong> ಫೈನಲ್: ಕೇರಳಕ್ಕೆ 12–6ರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ</p>.<p><strong>ಬಾಲಕಿಯರು:</strong> 400 ಮೀ. ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್: ಅದಿತಿ ವಿನಾಯಕ ರೆಲೆಕರ್ (ಕರ್ನಾಟಕ, ಕಾಲ: 4ನಿ.47.38ಸೆ)–1, ಆರ್ಣ ಎಂ.ಒಇ. (ತಮಿಳುನಾಡು)–2, ಮಿಹಿತಾ ದತ್ತ (ಕರ್ನಾಟಕ)–3</p>.<p><strong>200 ಮೀ. ಬ್ರೆಸ್ಟ್ಸ್ಟ್ರೋಕ್:</strong> ತನ್ಮಯಿ ಧರ್ಮೇಶ್ (ಕರ್ನಾಟಕ, ಕಾಲ: 2ನಿ.37.78ಸೆ)–1, ಆರ್ಣ ಹೆಗ್ಡೆ (ಕರ್ನಾಟಕ)–2, ಆವಂತಿಕಾ ಪ್ರದೀಪ್ (ಕೇರಳ)–3</p>.<p><strong>100 ಮೀ. ಬ್ರೆಸ್ಟ್ಸ್ಟ್ರೋಕ್:</strong> ಪಾವನಿ ಸರಾಯು (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಕಾಲ: 1ನಿ.20.85ಸೆ)–1, ಸಮನ್ವಿ (ಕರ್ನಾಟಕ)–2, ತಿಸ್ಯ ಸೋನಾರ್ (ಕರ್ನಾಟಕ)–3</p>.<p><strong>4x100 ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್ ರಿಲೆ:</strong> ಕರ್ನಾಟಕ (4ನಿ.16.69ಸೆ)–1, ತೆಲಂಗಾಣ–2, ಕೇರಳ–3</p>.<p><strong>ವಾಟರ್ ಪೋಲೊ:</strong> ಫೈನಲ್: ಕೇರಳಕ್ಕೆ 11–8ರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು.</p>