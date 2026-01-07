ಮಲೇಷ್ಯಾ ಓಪನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿ: ಜಿಯಾಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿದ ಆಯುಷ್‌

<p><strong>ಕ್ವಾಲಾಲಂಪುರ</strong>: ಕರ್ನಾಟಕದ ಯುವತಾರೆ ಆಯುಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು 2024ರ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಕಂಚು ವಿಜೇತ ಆಟಗಾರ ಲೀ ಝೀ ಜಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ನೇರ ಗೇಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಣಿಸಿದರು. ಅದರೊಂದಿಗೆ, ಮಲೇಷ್ಯಾ ಓಪನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅನುಭವಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್ ಅವರೂ ಪ್ರಿಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದರು.</p>.<p>20 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಆಯುಷ್ ಅವರು 39 ನಿಮಿಷ ನಡೆದ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ 21–12, 21–17ರಿಂದ ಆತಿಥೇಯ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿದರು. ಜಿಯಾ ಅವರು 2025ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚೀನಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾಕಣಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದರು.</p>.<p>ಆಯುಷ್ ಅವರು ಪ್ರಿಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆಟಗಾರ, ಚೀನಾದ ಶಿ ಯು ಕೀ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>24 ವರ್ಷದ ಲಕ್ಷ್ಯ 21-16, 15-21, 21-14 ರಿಂದ ಸಿಂಗಪುರದ ಜಿಯಾ ಹೆಂಗ್ ಜೇಸನ್ ತೆಹ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದರು. ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಅಗ್ರಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆಟಗಾರರಾಗಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್ಗೆ ಸಿಂಗಪುರದ ಆಟಗಾರ ಕಠಿಣ ಪೈಪೋಟಿಯೊಡ್ಡಿದರು. </p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಳವಿಕಾ ಬನ್ಸೋದ್ ಅವರು 11–21, 11–21ರಿಂದ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದ, ಏಳನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ರಚಾನಾಲ್ ಇಂಟನಾನ್ ಎದುರು ಪರಾಭವಗೊಂಡರು.</p>.<p>ಭಾರತದ ಡಬಲ್ಸ್ ಜೋಡಿ ಎಂ.ಆರ್. ಅರ್ಜುನ್– ಹರಿಹರನ್ ಅಂಸಕರುಣನ್ ಅವರು 10–21, 20–22ರಿಂದ ಜಪಾನ್ನ ಹಿರೊಕಿ ಮಿಡೊರಿಕಾವಾ– ಕ್ಯೊಹಿ ಯಮಶಿತಾ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>