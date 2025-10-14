<p><strong>ದೆಹಲಿ</strong>: ಹಿಮಾಂಶು ಅವರ ಅಮೋಘ ರೇಡಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದ ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡವು ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗ್ನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ 40–32ರಿಂದ ಪಟ್ನಾ ಪೈರೇಟ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ತ್ಯಾಜರಾಜ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡವು 23–17ರಿಂದ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲೂ ಗುಜರಾತ್ ಆಟಗಾರರು ಪಾರಮ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗುಜರಾತ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 14 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಐದನೇ ಗೆಲುವಾಗಿದೆ. ಪಟ್ನಾ ತಂಡಕ್ಕೆ 13 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದು 10ನೇ ಸೋಲಾಗಿದೆ. ಲೀಗ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ (10 ಅಂಕ) 10ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಪಟ್ನಾ (6 ಅಂಕ) 12ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. </p>.<p>ಜೈಂಟ್ಸ್ ಪರ ಹಿಮಾಂಶು 11 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೆಜಾ ಶಾಡ್ಲೊಯಿ 8 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಪಟ್ನಾ ಪರ ಮನ್ದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ (12 ಅಂಕ) ಏಕಾಂಕಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು</p>.<p>ತೆಲುಗು ಟೈಟನ್ಸ್–ಬೆಂಗಾಲ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ (ರಾತ್ರಿ 8)</p>.<p>ಜೈಪುರ ಪಿಂಕ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್– ಪುಣೇರಿ ಪಲ್ಟನ್ (ರಾತ್ರಿ 9)</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>