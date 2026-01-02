<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಅರವಿಂದ್.ಎ ಹಾಗೂ ಸಂಜನಾ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ 75ನೇ ಸೀನಿಯರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಪುರುಷರ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಶುಕ್ರವಾರ ತಂಡಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಪುರುಷರ ತಂಡದ ಉಪನಾಯಕನಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಾಂಶು ತೋಮರ್ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರ ತಂಡದ ಉಪನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಎಚ್.ಎಂ. ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಟೂರ್ನಿಯು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 11ರ ವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p><strong>ತಂಡಗಳು ಇಂತಿವೆ:</strong> ಪುರುಷರು: ಅರವಿಂದ್ ಎ. (ನಾಯಕ), ಪ್ರತ್ಯಾಂಶು ತೋಮರ್ (ಉಪನಾಯಕ), ಅನಿಲ್ಕುಮಾರ್ ಬಿ.ಕೆ., ಆ್ಯರನ್ ಎಂ., ಶಶಾಂಕ್ ಜೆ. ರೈ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಗೌಡ, ಸುಮಂತ್ ಎಸ್., ಧೀರಜ್ ರೆಡ್ಡಿ ವೈ.ಎ., ಮನೋಜ್ ಬಿ.ಎಂ., ಬತೇಶ್ ಎಸ್., ಲಿಖಿತ್ ಬೋಪಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಪಿ.ಕೆ. ಗೌತಮ್. ಮುಖ್ಯಕೋಚ್: ತಂಗಚನ್ ಎಂ.ಸಿ., ಸಹಾಯಕ ಕೋಚ್: ಬಿ.ಸಿ.ಉಮಾಶಂಕರ್.</p>.<p><strong>ಮಹಿಳೆಯರು</strong>: ಸಂಜನಾ ರಮೇಶ್ (ನಾಯಕ), ಬಾಂಧವ್ಯ ಎಚ್.ಎಂ. (ಉಪನಾಯಕಿ), ಶ್ರುತಿ ಅರವಿಂದ್, ಶೋಭನಾ ಎಸ್., ರುತ್ ಆ್ಯನ್ನಾ ಬಿ., ಆಧ್ಯಾ ಗೌಡ, ಮಹೆಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಬಿಂದುಶ್ರೀ ಗೌಡ, ನಿಧಿ ಉಮೇಶ್, ಸಾನಿಕಾ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಶ್ರಾವಣಿ ಶಿವಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಟಿ.ಎ.ಮಾನಸ. ಕೋಚ್: ಜಯವಂತಿ ಎಸ್., ಸಹಾಯಕ ಕೋಚ್: ಜೆ.ಇ.ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>