ಹೈದರಾಬಾದಿನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಈಜು: ಕರ್ನಾಟಕದ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ,ಅದಿತಿಗೆ ಚಿನ್ನ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಕರ್ನಾಟಕದ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಹೊದಮನಿ ಮತ್ತು ಅದಿತಿ ವಿನಾಯಕ ರೆಲೆಕರ್ ಅವರು ಹೈದರಾಬಾದಿನ ಗಚ್ಚಿಬೌಲಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ 36ನೇ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಈಜು ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಾಲಕ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದರು. </p>.<p>15 ರಿಂದ 17 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1500 ಮೀ ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದಿತಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು. </p>.<p>ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳೂ ಲಾಂಗ್ಕೋರ್ಸ್ ಈಜುಕೊಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದವು. </p>.<p>ಫಲಿತಾಂಶಗಳು: ಬಾಲಕರು (ಗುಂಪು1):1500 ಮೀ ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್: ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಹೊದಮನಿ (ಕರ್ನಾಟಕ)–1, ಅಕ್ಷಜ್ ಪರಿಗಿ (ಕರ್ನಾಟಕ)–2, ಸಾಯಿ ಸ್ಮರಣ್ ನೆಲ್ಲೂರಿ (ತಮಿಳುನಾಡು)–3 ಕಾಲ: 17ನಿ,28.98ಸೆ. </p>.<p>400 ಮೀ ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್ (ಗುಂಪು 2): ಶ್ರೇಯಸ್ ಸುನಿಲ್ (ಕರ್ನಾಟಕ)–1, ಎಸ್. ಚಾರುತಕ್ಷಣ (ತಮಿಳುನಾಡು)–2, ಜಿ.ಡಿ. ರೋಹನ್ (ಕರ್ನಾಟಕ)–3, ಕಾಲ: 4ನಿ,29.70ಸೆ. </p>.<p>200 ಮೀ ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್ (ಗುಂಪು3): ಎಂ. ಚಿರಂತ್ (ಕರ್ನಾಟಕ)–1, ಲೋಹಿತಾಶ್ವ ನಾಗೇಶ್ (ಕರ್ನಾಟಕ)–2, ಮಾನವ್ ಕೆ ರಾಜೇಶ್ (ಕೇರಳ)–3 ಕಾಲ: 2ನಿ,15.96ಸೆ.</p>.<p>200 ಮೀ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ಸ್ಟ್ರೋಕ್ (ಗುಂಪು1): ಸಾಯೀಶ್ ಕಿಣಿ (ಕರ್ನಾಟಕ)–1 ಕಾಲ: 2ನಿ,30.10ಸೆ.</p>.<p>200 ಮೀ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ಸ್ಟ್ರೋಕ್ (ಗುಂಪು2): ಪಿ.ಪಿ. ಅಭಿಜೀತ್ (ಕೇರಳ)–1, ಸಿದ್ಧಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ (ಕರ್ನಾಟಕ)–2, ಚಿರಾಯು ಟಿ ಜೀವನ್ (ಕರ್ನಾಟಕ)–3 ಕಾಲ: 2ನಿ,43. 42ಸೆ. </p>.<p>50 ಮೀ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ: ಎಸ್. ಕ್ರಿಷ್ (ಕರ್ನಾಟಕ)–1, ಇಶಾನ್ ನಬಿಲ್ (ಕೇರಳ)–2, ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಯ (ಕರ್ನಾಟಕ)–3 ಕಾಲ: 28.17ಸೆ. </p>.<p>ಬಾಲಕಿಯರು (ಗುಂಪು 1): 1500 ಮೀ ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್: ಅದಿತಿ ವಿನಾಯಕ ರೆಲೆಕರ್ (ಕರ್ನಾಟಕ)–1, ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಎನ್ ಗೌಡ (ಕರ್ನಾಟಕ)–2, ಲಿಖಿತಾ ಜಿ ಮೆರುಪುಲಾ (ತೆಲಂಗಾಣ)–3 ಕಾಲ: 19ನಿ,09.58ಸೆ. </p>.<p>400 ಮೀ ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್ (ಗುಂಪು 2): ತನ್ವಿ ಗೌರವ್ (ಕರ್ನಾಟಕ)–1, ಐದಿಕಾ ಭಟ್ (ಕರ್ನಾಟಕ)–2, ಐಒನಾ ಶಿಜು (ತೆಲಂಗಾಣ)–3 ಕಾಲ: 4ನಿ,57.66ಸೆ. </p>.<p>200 ಮೀ ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್ (ಗುಂಪು 3): ಆರ್. ವಿದುಲಾ (ಕರ್ನಾಟಕ)–1, ಉನ್ನತಿ ರಾವ್ (ಕರ್ನಾಟಕ)–2, ವಿ. ಶ್ರೀಹರಿಣಿ (ತಮಿಳುನಾಡು)–3. ಕಾಲ: 2ನಿ,24.13ಸೆ. </p>.<p>100 ಮೀ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ಸ್ಟ್ರೋಕ್ (ಗುಂಪು3): ಧ್ರುತಿ ಅಭಿಲಾಶ್ (ಕರ್ನಾಟಕ)–1, ಸಂಯುಕ್ತ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ (ತೆಲಂಗಾಣ)–2, ಸಿಂಧುರಾ ಕೊಂಗರಾ (ಆಂಧ್ರ)–3 ಕಾಲ; 1ನಿ,26.75ಸೆ. </p>.<p>50 ಮೀ ಬಟರ್ಫ್ಳೈ: ಮಾನ್ಯಾ ಆರ್ ವಾಧ್ವಾ (ಕರ್ನಾಟಕ)–1, ಆದ್ಯಾ ಭಾರದ್ವಾಜ್ (ಕರ್ನಾಟಕ)–2, ದಿತ್ಯಾ ವೆಮುಲಪಲ್ಲಿ (ತೆಲಂಗಾಣ)–3 ಕಾಲ: 31.06ಸೆ.</p>