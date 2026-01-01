ಗುರುವಾರ, 1 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homesportsother sports
ADVERTISEMENT

ಉದ್ದೀಪನ ಮದ್ದು ಸೇವನೆ: ಟಾಪ್ಸ್ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಕುಸ್ತಿಪಟು ರೀತಿಕಾ ಹೂಡಾಗೆ ಕೊಕ್

118 ಅಥ್ಲೀಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ: ಆರ್ಚರ್ ಅಭಿಷೇಕ್, ಪರಣೀತ್‌ಗೆ ಸ್ಥಾನ
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 1 ಜನವರಿ 2026, 13:45 IST
Last Updated : 1 ಜನವರಿ 2026, 13:45 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
sportsWrestler

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT