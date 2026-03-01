ಭಾನುವಾರ, 1 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homesportsother sports

ಪ್ರಾಗ್ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚೆಸ್‌ ಟೂರ್ನಿ: ಗುಕೇಶ್‌ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೈಗೂಡದ ಗೆಲುವು

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 1 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 16:10 IST
Last Updated : 1 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 16:10 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ChessChess TournamentGukesh Dommaraju

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT