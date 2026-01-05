ಸೋಮವಾರ, 5 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homesportsother sports
ADVERTISEMENT

ಯೂತ್‌ ಕಂಟೆಂಡರ್‌: ಶಾರ್ವಿಲ್‌, ಸಾಕ್ಷ್ಯಾ ರನ್ನರ್ಸ್‌

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 5 ಜನವರಿ 2026, 16:28 IST
Last Updated : 5 ಜನವರಿ 2026, 16:28 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ರೇಯಾನ್ಶ್‌ ಜಲನ್
ರೇಯಾನ್ಶ್‌ ಜಲನ್
ತನಿಷ್ಕಾ ಕಪಿಲ್‌ ಕಾಲಭೈರವ
ತನಿಷ್ಕಾ ಕಪಿಲ್‌ ಕಾಲಭೈರವ
Table Tennis

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT