<p><strong>ಕೋಲ್ಕತ್ತ</strong>: ಭಾರತದ ಯುವ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾಸ್ಟರ್ ನಿಹಾಲ್ ಸರಿನ್ ಅವರು ಟಾಟಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಚೆಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಐದು ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಆನಂದ್ ವಿರುದ್ಧ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸಂಯಮದಿಂದ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ 21 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಿಹಾಲ್ 6.5 ಅಂಕಗಳೊಡನೆ 'ಓಪನ್' ವಿಭಾಗದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದರು.</p>.<p>ಆರು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ಆನಂದ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ದೋಹಾದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲಿಟ್ಝ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜುನ್ ಇರಿಗೇಶಿ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.</p>.<p>'ನನ್ನ ಅಜ್ಜ (ತಾಯಿಯ ತಂದೆ) ಮೃತರಾದ ಸುದ್ದಿ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅವರು ನನಗೆ ಚೆಸ್ ಕಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ನಿಹಾಲ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಕ್ಯಾತರಿನಾ ಲಾಗ್ನೊ (6.5) ವಿಜೇತರಾದರು. ಇದೇ ದೇಶದ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಾ ಗೊರ್ಯಾಚ್ಕಿನಾ (5) ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ದಿವ್ಯಾ ದೇಶಮುಖ್ (4.5) ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು.</p>