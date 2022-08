ಟೋಕಿಯೊ: ಬಿಡಬ್ಲ್ಯುಎಫ್‌ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಷಿಪ್‌‌ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಭಾರತದ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್‌, ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್‌, ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್‌ನ ಹಾನ್ಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್‌ ಸೋಲ್‌ಬರ್ಗ್‌ ವಿಟಿಂಗಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ 21-12, 21-11ರ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಲಕ್ಷ್ಯ, ಪ್ರಣಯ್ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ

ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್‌, ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಜಯಿಸಿದ್ದರು. 2021ರಲ್ಲಿ ಬಿಡಬ್ಲ್ಯುಎಫ್‌ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಷಿಪ್‌‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

SuperSen mode 🔛!@lakshya_sen kicks off his #BWFWorldChampionships2022 campaign with a comfortable win in R64 👏

#BWFWorldChampionships#Tokyo2022#IndiaontheRise#Badminton pic.twitter.com/YyVsRDYZRt

— BAI Media (@BAI_Media) August 22, 2022