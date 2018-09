ಪೂವಮ್ಮಗೆ ₹ 40 ಲಕ್ಷದ ಚೆಕ್‌

ಮಂಗಳೂರು: ‌ಏಷ್ಯನ್‌ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರ ರಿಲೇಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗಳಿಸಿದ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಪೂವಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ₹ 40 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತದ ಚೆಕ್‌ ಅನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಚ್‌.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಶುಕ್ರವಾರ ವಿತರಿಸಿದರು.

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯ ನಡುವೆ ಪೂವಮ್ಮ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾ ನಿಸಿದ ಅವರು, ‘ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಗದು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

CM Felicitates Asian Games Gold Medalist Poovamma

--

Chief Minister HD Kumaraswamy felicitated Asian Games Gold Medalist Poovamma, who made our country proud in the recent Asian Games held in Jakarta, Indonesia, on his visit to Mangaluru. pic.twitter.com/qe73jmsvnu

— CM of Karnataka (@CMofKarnataka) 7 September 2018