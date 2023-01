Hockey World Cup 2023: ಭಾರತ - ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾ

ರೂರ್ಕೆಲಾ: ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪುರುಷರ ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವೆ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯವು ಗೋಲುರಹಿತ ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆ.

'ಡಿ' ಗುಂಪಿನ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚುರುಕಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಬಳಗವು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಿಕಟ ಪೈಪೋಟಿ ಒಡ್ಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು.

ಪಂದ್ಯದ ನಾಲ್ಕು ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ನಲ್ಲೂ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟ ನೀಡಿದವು. ಆದರೆ ಉಭಯ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಲಭಿಸಿದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಗೋಲಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

Despite playing hard, the game ends in a tie.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ENG 0:0 IND 🇮🇳#HockeyIndia #IndiaKaGame #HWC2023 #StarsBecomeLegends #ENGvsIND @CMO_Odisha @sports_odisha @IndiaSports @Media_SAI @FIH_Hockey @EnglandHockey pic.twitter.com/UZGj7xDvfC

— Hockey India (@TheHockeyIndia) January 15, 2023