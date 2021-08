ಟೋಕಿಯೊ: ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್‌ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆವಿನ್‌ ಕಾರ್ಡನ್‌ ಅವರ ಅಮೋಘ ಯಶಸ್ಸಿನ ಓಟಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರ ವಿಕ್ಟರ್‌ ಆಕ್ಸೆಲ್‌ಸೆನ್‌ ತಡೆಯೊಡ್ಡಿದರು. ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್‌ನ ಆಕ್ಸೆಲ್‌ಸೆನ್‌ 21–8, 21–11 ರಲ್ಲಿ ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ ಕಾರ್ಡನ್‌ ಅವರನ್ನು ನೇರ ಗೇಮ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು.

ರಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ ಸ್ವರ್ಣ ವಿಜೇತರಾಗಿರುವ ಚೀನಾದ ಚೆನ್‌ ಲಾಂಗ್‌ ಕೂಡ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಸ್ಥಾನ ಕಾದಿರಿಸಿದರು. ಚೀನಾ ಆಟಗಾರ ಚೆನ್‌ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಡೊನೇಷ್ಯಾದ ಆಂಥೋನಿ ಸಿನಿಸುಕ ಜಿಂಟಿಂಗ್‌ ಅವರನ್ನು 21–16, 21–11 ರಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಸೋಮವಾರ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Tokyo Olympics | ಶೂಟೌಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ಹೊರದಬ್ಬಿದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ

ಆಕ್ಸೆಲ್‌ಸೆನ್‌ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವ ಫೆವರೀಟ್ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ 34 ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಡನ್‌ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ತಲುಪಿದ್ದು ಹಲವರ ಹುಬ್ಬೇರಿಸಿತ್ತು. 59ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಕಾರ್ಡನ್‌, ಈ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದರು.

Olympic final tomorrow! 🔥 can’t wait! Thanks Kevin Cordon for the match today and all the best. 💪

Ready to go all in again tomorrow 🏸😊

Photo: Badminton Photo pic.twitter.com/wcxn3dtx0O

— Viktor Axelsen (@ViktorAxelsen) August 1, 2021