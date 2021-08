Tokyo Olympics

ಟೋಕಿಯೊ: ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಶೂಟೌಟ್‌ ಮೂಲಕ ನಾಟಕೀಯ ಅಂತ್ಯಕಂಡ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಜಯಗಳಿಸಿದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಪುರುಷರ ಹಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ನಾಲ್ಕರ ಘಟ್ಟ ತಲುಪಿತು.

ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯ ಪಂದ್ಯ 2–2 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸಮಬಲವಾದ ನಂತರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಶೂಟ್‌ಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ 3–0 ಯಿಂದ ಜಯಗಳಿಸಿ, ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್‌ ತಂಡವನ್ನು ಹೊರದೂಡಿತು. ಮಂಗಳವಾರ ನಿಗದಿ ಆಗಿರುವ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೂಕಬುರಾ ಪಡೆ ಜರ್ಮನಿ ಎದುರು ಆಡಲಿದೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಜರ್ಮನಿ ತಂಡದವರು ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ರಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಅರ್ಜೆಂಟಿನಾ ತಂಡವನ್ನು 3–1 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದ್ದರು.

ಕಾಂಗರೂ ಪಡೆ ಟಾಮ್‌ ವಿಕ್ಹಾಮ್‌ ಗಳಿಸಿದ ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಛಲಬಿಡದ ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್‌ ಮಿಂಕ್‌ ವಾನ್‌ ಡೆರ್‌ ವೀರ್ಡೆನ್‌ ಮತ್ತು ಜೆರೊನ್‌ ಹರ್ಟ್ಸ್‌ಬರ್ಜರ್‌ ಗಳಿಸಿದ ಗೋಲಿನಿಂದ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿ ಪಂದ್ಯ ಸಮಬಲವಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡಿತು.

