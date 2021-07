ಟೋಕಿಯೊ: ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಫೆನ್ಸರ್ ಎಂಬ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರುವ ತಮಿಳುನಾಡು ಮೂಲದ ಭವಾನಿ ದೇವಿ ಅವರ ಪದಕದ ಕನಸು ಭಗ್ನಗೊಂಡಿದೆ.

ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಮಹಿಳೆಯರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸೇಬರ್ ದ್ವಿತೀಯ ಸುತ್ತಿನ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭವಾನಿ ದೇವಿ ಅವರು ರಿಯೋ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಸೆಮಿಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವ ನಂ.3 ರ‍್ಯಾಂಕ್‌ನ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮನನ್ ಬ್ರೂನೆಟ್ ವಿರುದ್ಧ 7-15ರಿಂದ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದರು.

India's Bhavani Devi goes down fighting to World No. 3 Brunet of France. She loses her Table of 32 match 7-15 that concludes her #Tokyo2020 journey.

Let's keep cheering our athletes to keep their spirits high with #Cheer4India #Olympics

— SAIMedia (@Media_SAI) July 26, 2021