<p><strong>ಇಂಚಿಯಾನ್ (ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ)</strong>: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ಗೆ ಮೊದಲು ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರ ಆಟಗಾರರಾದ ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಮತ್ತು ಯಾನಿಕ್ ಸಿನ್ನರ್ ಅವರು ಶನಿವಾರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದರು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಕರಾಜ್ ನೇರ ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಇಟಲಿಯ 'ಚಿರಪರಿಚಿತ' ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ವರ್ಷ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಈ ತಾರೆಯಬ್ಬರಿಬ್ಬರು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದು, ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಆಟಗಾರನಾಗಿರುವ ಸ್ಪೇನ್ನ ಅಲ್ಕರಾಜ್ 7–5, 7–6 (8/6) ರಿಂದ ಜಯಗಳಿಸಿದರು. ಇಂಚಿಯಾನ್ನ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಅರೇನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 12,000 ಉತ್ಸಾಹಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯ 1 ಗಂಟೆ 47 ನಿಮಿಷ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಇನ್ನು ಎಂಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಸಿನ್ನರ್ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಪ್ರದರ್ಶನ ಪಂದ್ಯದ ಮೂಲಕ ತಾರಾ ಆಟಗಾರರು ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಆಯೋಜಕರು ಏನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಟಲಿಯ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ತಲಾ ₹18 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.</p>.<p>ಪಂದ್ಯ ಇಡಿಯಾಗಿ ಗಂಭೀರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿಲ್ಲ. ಗುಣಮಟ್ಟದ ರ್ಯಾಲಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತಿದ್ದ ಆಟಗಾರರು ಆಗಾಗ ಚೆಂಡನ್ನು ಕಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಹೊಡೆದಟ್ಟಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರ ಪಡೆದರು.</p>.<p>'ಯಾನಿಕ್ ಮತ್ತು ನಾನು 2026ರಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಆಡಿ ವರ್ಷ ಮುಗಿಸಿದ್ದೆವು. ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಡಿ ವರ್ಷ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು 22 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಪಂದ್ಯ ನಿಕಟ ಪೈಪೋಟಿಯಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡವೂ ಇತ್ತು' ಎಂದು 24 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಸಿನ್ನರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>