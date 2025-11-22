ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್: ಗೌರವ್‌, ಹಿಯಾ, ರಾಶಿಗೆ ಕಿರೀಟ

<p><strong>ಧಾರವಾಡ</strong>: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗೌರವ್ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಹಿಯಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಶನಿವಾರ ರಾಜ್ಯ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 17 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದರು.</p><p>ಕಾಸ್ಮೋಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರವ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿನ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ 14-12, 11-4, 7-11, 8-11, 11-8ರಿಂದ ಆರ್ಯ ಎ.ಜೈನ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು.</p><p>ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಗೌರವ್ 9-11, 11-8, 11-5, 8-11, 11-8ರಿಂದ ತಮೋಘ್ನ ವಿರುದ್ಧ; ಆರ್ಯ 9-11, 16-14, 11-6, 11-8ರಿಂದ ವೇದಾಂತ್ ವಸಿಷ್ಠ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು.</p><p>ಬಾಲಕಿಯರ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಯಾ ಸಿಂಗ್ 11-7, 8-11, 11-4, 11-7ರಿಂದ ಐರಿನ್ ಸುಭಾಷ್ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದರು. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಯಾ 11-3, 11-3, 11-2ರಿಂದ ದೀಕ್ಷಿತಾ ಪಿ.ನಾಯಕ್ ಎದುರು; ಐರಿನ್ 11-9, 11-4, 4-11, 11-8ರಿಂದ ಸುಮೇದಾ ಕೆ.ಎಸ್.ಭಟ್ ಎದುರು ಜಯ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.</p><p><strong>ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: </strong>ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಶಿ ವಿ.ರಾವ್ ಅವರು 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕಿಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದರು. ರಾಶಿ ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ 11-5, 8-11, 11-9, 16-14, 11-13, 11-8ರಿಂದ ಶಿವಾನಿ ಮಹೇಂದ್ರನ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು.</p><p>ನಾಲ್ಕರ ಘಟ್ಟದ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ 11-2, 11-7, 11-9ರಿಂದ ಐರಿನ್ ಸುಭಾಷ್ ಅವರನ್ನು; ಶಿವಾನಿ 23-21, 11-7, 9-11, 12-10ರಿಂದ ಸುಮೇದಾ ಕೆ.ಎಸ್. ಭಟ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>