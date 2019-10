ಲಂಡನ್: ಲಂಡನ್ ಬಳಿ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಲಾರಿ ಕಂಟೇನರ್ ಒಳಗೆ 39 ಮೃತದೇಹಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ರೈಸ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಅವೆನ್ಯೂ ಬಳಿ ವಾಟರ್‌ಗ್ಲೇಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಲಾರಿ ಕಂಟೇನರ್ ಒಳಗೆ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ 1.40ಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು ಎಂದು ಎಸ್ಸೆಕ್ಸ್ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉತ್ತರ ಐರ್‌ಲೆಂಡ್‌ನ 25ರ ಹರೆಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಚೀಫ್ ಸುಪರಿಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಮರಿನರ್, ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನರು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿರುವುದು ದುರಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಂತಕರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಇದು ಸುದೀರ್ಘ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಬಲ್ಗೇರಿಯದಿಂದ ಬಂದ ಈ ಲಾರಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19 ಶನಿವಾರದಂದು ಹೋಲಿಹೆಡ್ ದಾರಿಯಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತ್ತು. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದವರಿದಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

I’m appalled by this tragic incident in Essex. I am receiving regular updates and the Home Office will work closely with Essex Police as we establish exactly what has happened. My thoughts are with all those who lost their lives & their loved ones.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) October 23, 2019