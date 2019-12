ಪಂಚೆ ಉಟ್ಟ ಅಭಿಜಿತ್, ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ತರ್: ಭಾರತೀಯ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ನೊಬೆಲ್ ಸ್ವೀಕಾರ

ಸ್ಟಾಕ್‌ಹೋಮ್‌: ಭಾರತ ಮೂಲದ ಅಭಿಜಿತ್‌ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಎಸ್ತರ್‌ ಡಫ್ಲೊ ಸ್ವೀಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನೊಬೆಲ್‌ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾರಂಭದ ಫೋಟೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದ್ದು, ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

58 ವರ್ಷದ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಪೈಜಾಮ ಅದರ ಮೇಲೊಂದು ಧೋತಿ ವಿನ್ಯಾಸದ ಕೋಟು ಧರಿಸಿ ಪಂಜಾಬಿ ದಿರಿಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅವರ ಪತ್ನಿ 46 ವರ್ಷದ ಡಫ್ಲೊ ಎಸ್ತರ್ ಅವರು ನೀಲಿ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು.

ಅಭಿಜಿತ್‌ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ಎಸ್ತರ್‌ ಡಫ್ಲೊ ಮತ್ತು ಹಾರ್ವರ್ಡ್‌ನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಮೈಖೆಲ್‌ ಕ್ರೆಮರ್‌ ಅವರು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ನೊಬೆಲ್‌ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೊಬಲ್‌ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು 90 ಲಕ್ಷ ಸ್ವೀಡಿಶ್ ಕ್ರೊನಾರ್‌ (ಸುಮಾರು ₹ 6.5 ಕೋಟಿ) ನಗದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಡತನವನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲು ಇವರು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಧೋರಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಗೌರವ ಸಂದಿದೆ.

The Dhoti and Saree are most impressive 👍🏼👍🏼👍🏼👏👏👏 https://t.co/iTYCLWxZjW — Dr Arvind Virmani (@dravirmani) December 10, 2019

ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಹಾಗೂ ಡಫ್ಲೊ ಧರಿಸಿದ್ದ ಉಡುಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಡಾ. ಅರವಿಂದ್‌ ವರ್ಮಾನಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, ‘ಧೋತಿ ಮತ್ತು ಸೀರೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

#NobelPrize Heartwarming to see Prof Banerjee being introduced as "husband of" co- Nobel Laureate Prof Duflo !! Plus both dressed in traditional Indian attire on this special day! 🙌🙌 So inspirational! #breakingstereotypes https://t.co/HD5Xe0auB0 — Agrima Mian (@AgrimaMianMD) December 10, 2019

‘ನೋಬಲ್‌ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಭಿಜಿತ್‌ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ಎಸ್ತರ್‌ ಡಫ್ಲೊ ದಂಪತಿಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿಸಿತ್ತು. ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನ ಹಲವರಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಎಂದು ಅಗ್ರಿಮಾ ಮಿಯಾನ್‌ ಎಂಬುವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

#AbhijitBanerjee and #EstherDuflo paying homage to India, in dhoti and saree, at the #nobelprize2019 ceremony. India celebrates them as they celebrate India. pic.twitter.com/vSzJ1csH7X — Kasturi Shankar (@KasthuriShankar) December 11, 2019

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಧೋತಿ ಮತ್ತು ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಅಭಿಜಿತ್‌ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ಎಸ್ತರ್‌ ಡಫ್ಲೊ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗೌರವ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಸ್ತೂರಿ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಡಫ್ಲೊ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಅಮೆರಿಕದ ಮೆಸ್ಸಾಚುಸೆಟ್ಸ್‌ ಇನ್ಸ್‌ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ ಆಫ್‌ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ (ಎಂಐಟಿ) ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಡಫ್ಲೊ ಅವರು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಎರಡನೇ ಮಹಿಳೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ‍ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಪ‍್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಎನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Watch Abhijit Banerjee, Esther Duflo and Michael Kremer receive their medals and diplomas at the #NobelPrize award ceremony today. Congratulations! They were awarded the 2019 Prize in Economic Sciences “for their experimental approach to alleviating global poverty.” pic.twitter.com/c3ltP7EXcF — The Nobel Prize (@NobelPrize) December 10, 2019

