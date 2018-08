ಹರಾರೆ: ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಮ್ಮರ್‌ಸನ್ ನನ್‌ಗಾಗುವಾ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ದೇಶದ ಹತ್ತೂ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಜೆಎಎನ್‌ಯು–ಪಿಎಫ್‌ (ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಆಫ್ರಿಕನ್‌ ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಯೂನಿಯನ್‌–ಪೇಟ್ರಿಯಾಟಿಕ್‌ ಫ್ರಂಟ್‌) ಪಕ್ಷದ ನನ್‌ಗಾಗುವಾ ಅವರು ಶೇ. 50.8 ರಷ್ಟು ಮತ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಬಲ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದ ಎಂಡಿಸಿ–ಟಿ (ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಫಾರ್‌ ಡೆಮಾಕ್ರಿಟಿಕ್‌ ಚೇಂಜ್‌) ನೆಲ್ಸನ್‌ ಛಾಮಿಸಾ ಅವರಿಗೆ ಶೇ. 44.3 ರಷ್ಟು ಮತಗಳು ದೊರೆತಿವೆ ಎಂದು ಆಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ, ಆಯೋಗದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಹೊರಹಾಕಿದರು. ಮತ ಏಣಿಕೆಯು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಛಾಮಿಸಾ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆದಿರು ನನ್‌ಗಾಗುವಾ ‘ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವೆಸಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.‌



ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ನೆಲ್ಸನ್‌ ಛಾಮಿಸಾ –ಎಎಫ್‌ಪಿ ಚಿತ್ರ



ಆದರೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ, ‘ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ.

ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಹರಾರೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವೇಳೆ 6 ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳು ನಗರರಾದ್ಯಂತ ಗುರುವಾರ ನಿಗಾ ಇರಿಸಿದ್ದವು.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಮನ್‌ಗಾಗುವಾ ‘ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮನಸ್ತಾಪವನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕುವಂತೆ ಮತ್ತು ಈ ಗಲಭೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಹಿಂದೆ ಇರುವವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಸ್ವತಂತ್ರ ತನಿಖೆಗೆ ಸಹಮತ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಛಾಮಿಸಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

‘ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ತಾಯ್ನಾಡು. ನಾವೆಲ್ಲರು ಸಂಧಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಈಜಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದೂ ಅವರು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Together, we must lead by example and show all Zimbabweans that peace is paramount.

This land is home to all of us, and we will sink or swim together.

6/6

— President of Zimbabwe (@edmnangagwa) August 2, 2018