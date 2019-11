Greenhouse gas levels in atmosphere hit new high in 2018: UN

ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದ ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಿಲ











ಜಿನೇವಾ: ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಸಿರು ಮನೆಯ ಅನಿಲವು 2018ರಲ್ಲೇ ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದ್ದು, ಮನುಷ್ಯ ಕುಲದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಸೋಮವಾರ ಹೇಳಿದೆ. ‘ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತ ಪ್ಯಾರೀಸ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಬದ್ಧತೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿನ ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಿಲಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಕುಸಿತದ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಸಂಘಟನೆಯ ಪೆಟ್ಟೇರಿ ತಲ್ಲಾಸ್ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.